YouTube, Apple и Google проверят на соответствие законам ЕС о защите детей

Snapchat, YouTube, Apple и Google проверяют на соответствие принципам законодательства Евросоюза о защите несовершеннолетних. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первые расследования начаты в соответствии с законом о цифровых услугах.

В документе говорится, что ЕК просит эти платформы предоставить информацию об их системах проверки возраста, а также о том, как они предотвращают доступ несовершеннолетних к незаконным продуктам, включая наркотики или вейпы, или к вредному контенту, в том числе пропагандирующему расстройство пищевого поведения.