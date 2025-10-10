Хикмет Гаджиев поделился публикацией о последних визитах Президента Ильхама Алиева
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился в социальной сети Х публикацией о визитах Президента Ильхама Алиева за последние 10 дней, мероприятиях, в которых глава государства принимал участие.
Как сообщает Day.Az, в публикации отмечается:
"Только в первой декаде октября Президент Ильхам Алиев принял участие в трех разных саммитах, проведенных в трех разных географических регионах и форматах:
1-2 октября - саммит Европейского политического сообщества в Копенгагене. Встречи и обсуждения с ЕС и другими европейскими странами-партнерами.
- 6-7 октября - саммит Организации тюркских государств в Габале. Солидарность и единство тюркского мира.
- 9-10 октября - саммит СНГ, Душанбе.
Участие Президента Ильхама Алиева в трех саммитах за последние десять дней является проявлением многогранной и географически обширной внешней политики Азербайджана, обусловленной меняющейся геополитической идентичностью".
