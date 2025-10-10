Фон дер Ляйен дали шесть месяцев

Социалисты и демократы усилили требования к председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен и дали ей шесть месяцев на выполнение своих обещаний.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico.

"Урсула фон дер Ляйен легко одержала победу над своими критиками, но ее отношения с Европейским парламентом уже никогда не будут прежними", - говорится в материале.

Как отмечает издание, решения фон дер Ляйен на посту главы ЕК не только нанесли урон ее имиджу, но и дали ее союзникам из социалистов и либералов прекрасную возможность высказать недовольство, показав Европе, что Брюссель не застрахован от политической нестабильности, охватившей континент.

Немецкий депутат Рене Репаси заявил, что у фон дер Ляйен есть шесть месяцев на выполнение своих обещаний группе, в противном случае она может выдвинуть собственную резолюцию недоверия. "Фон дер Ляйен должна добиться успеха", - заключил он.