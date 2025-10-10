Душанбе как точка перезагрузки азербайджано-российского диалога

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Есть встречи, которые словно заранее обречены на протокольную тишину - на выверенные до миллиметра фразы, обмене дежурными улыбками, на пустоту, которую потом заполняют комментаторы. А есть такие, что становятся вехами - не громкими, не пафосными, но поворотными. К ним я без малейшего сомнения отношу встречу Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 9 октября в Душанбе. Без фанфар и пафоса, без дипломатических фейерверков, но с подлинным содержанием, с тяжеловесной повесткой и с тем, чего так часто не хватает межгосударственной политике - прямотой и предметностью.

Это была встреча, которой ждали. Ждали после месяцев, когда воздух между Баку и Москвой словно стал плотнее, когда на каждом углу раздавались голоса "аналитиков" и "патриотов", пытавшихся убедить мир в необратимости кризиса. Ждали после декабрьской трагедии, когда азербайджанский пассажирский самолет упал после взрывов российских ракет, унеся жизни людей и оставив тяжелые вопросы без ответов. Ждали после того, как российское медийное пространство заполонили реваншистские, антиазербайджанские фигуры - Симонян, Соловьев, Затулин и прочие, - те самые зверушки, что привычно играют на армянской струне и мечтают о вечном статус-кво прошлого.

Но встреча состоялась. И она изменила больше, чем может показаться на первый взгляд.

Начнем с того, что произошло, пожалуй, редкое - Владимир Путин публично и подробно остановился на трагедии декабря. Без обтекаемых формулировок, без дежурной риторики, к которой мы привыкли в таких случаях. Он говорил о конкретике. Это не была дежурная речь, чтобы "снять напряжение". Это был отчет. Подробный, технический, со ссылками на результаты расследования и анализ данных. И за ним чувствовалось главное: Москва признает ответственность, готова идти до конца, готова выплатить компенсации и дать правовую оценку действиям всех причастных лиц. Путин прямо сказал: "Наш долг - дать объективную оценку всего, что происходило, и выявить истинные причины".

Что это значит? Это значит, что тема, которую так настойчиво пытались использовать антиазербайджанские силы для разрушения отношений, оказалась поставлена на свои места. Не замята, не вывернута наизнанку, не превращена в инструмент давления - а прояснена и выведена в юридическую плоскость. И это уже само по себе - дипломатическая победа Баку. Потому что именно объективность и прозрачность расследования были для Азербайджана принципиальны. И именно это Президент Ильхам Алиев подчеркнул в своем ответном выступлении: "Мы с самого начала были в контакте. У нас не было сомнений, что следствие во всем разберется объективно".

Но авиакатастрофа - не единственная тема, ставшая испытанием для двусторонних отношений. Второй фронт, не менее острый и опасный, разворачивался в российском информационном поле. Достаточно вспомнить, что происходило в январе и феврале этого года. Поток откровенно враждебных публикаций и эфиров. Пропагандистские кампании с прямыми оскорблениями в адрес Азербайджана и его руководства. Попытки представить нашу страну как угрозу, как "неблагодарного партнера", как "опасного игрока на южном направлении". И всё это - с трибун федеральных телеканалов и страниц крупнейших изданий.

Симонян с её агрессивной, истеричной манерой. Соловьев, в лучших традициях пропагандистской кухни, поливающий грязью Азербайджан и воспевающий "страдания армянского народа". Затулин, депутат Государственной думы, позволяющий себе прямые оскорбления и угрозы в адрес нашего государства. Этот хор, казалось, должен был сформировать в российском обществе атмосферу враждебности к Азербайджану, заставить Кремль дистанцироваться, а Баку - пойти на уступки.

Но не получилось.

Почему? Потому что Азербайджан повел себя иначе. Без истерик, без дешевых симметричных атак, без демаршей. Мы не поддались на провокацию. Мы не стали играть по их правилам. Мы спокойно и твердо обозначили красные линии, дали понять, что сотрудничество возможно только на основе равноправия и уважения. Мы показали, что не позволим втянуть себя в игру "третьих сил", заинтересованных в ссоре между Баку и Москвой.

И вот результат: на саммите в Душанбе президент России публично говорит о том, что взаимные интересы в ключевых сферах "совпадают и очень близки". Что несмотря на трагедию и "возникшие нюансы", торгово-экономические связи не только не пострадали, но и развиваются успешно: рост товарооборота более чем на 16% за 2025 год. Что гуманитарные контакты "всегда находились на высоком уровне" и будут развиваться дальше. Что "МИДы обеих стран всегда работали очень плотно", и это сотрудничество будет продолжено "в духе союзничества".

Это не просто дежурные слова. Это сигнал. Это констатация: все попытки разрушить азербайджано-российские отношения провалились.

Ведь Азербайджан не ищет ссор. Азербайджан ищет равноправия. И это не дипломатическая фигура речи. Это фундаментальный принцип, на котором строится вся внешняя политика нашей страны. Он был очевиден и в 2020 году, когда Азербайджан вернул своё право на Карабах. Он был очевиден и в 2023-м, когда мы завершили историческую справедливость, восстановив территориальную целостность. Он очевиден и сегодня, когда мы строим отношения с Россией.

В этом и заключается важнейший итог переговоров в Душанбе: отношения Азербайджана и России окончательно выходят из режима взаимной настороженности и возвращаются в нормальное, рабочее русло. Не в подчинённое, не в вассальное, не в "старший-младший" формат, а в формат прагматического партнерства равных.

Посмотрим на сухие факты. Торговый оборот между нашими странами за последние два года вырос более чем на 22%, превысив 4,8 миллиарда долларов. Россия остаётся одним из трёх крупнейших торговых партнёров Азербайджана и занимает первое место по импорту продовольственных товаров. Только в 2024 году экспорт азербайджанской сельхозпродукции в Россию вырос на 19%, достигнув почти 1 миллиарда долларов. Сотрудничество в энергетике, логистике, машиностроении развивается столь же активно: "Газпром" поставляет в Азербайджан газ для внутреннего рынка, а азербайджанская нефть перерабатывается на российских НПЗ.

Особая статья - транспорт и транзит. Проект международного транспортного коридора "Север-Юг", ключевой участок которого проходит через территорию Азербайджана, выходит на новый уровень. Только за первые девять месяцев 2025 года транзит грузов по этому маршруту вырос на 38%. Баку становится не просто партнёром, а логистическим узлом, без которого интеграция России в южное направление невозможна. Это понимают в Москве. Это понимают в Тегеране. Это понимают и в Дели.

Именно поэтому в Душанбе Путин подчеркнул: несмотря на трагедию и политические колебания, "наши интересы совпадают и очень близки". Это не дипломатический реверанс. Это признание геополитической реальности: Азербайджан и Россия обречены на сотрудничество. Не из сентиментальных соображений, не из ностальгии по прошлому, а потому что так устроена география, экономика, энергетика и безопасность региона.

Но геополитика - это не только цифры. Это и умение слышать друг друга. А именно этого не хватало последние месяцы. Ведь не секрет: декабрьская трагедия обострила не только общественные настроения, но и политические нервы. В Азербайджане всерьёз звучали голоса: "Москва больше не союзник". В России - риторика о "неблагодарности Баку". В игру включились внешние игроки, которым выгодна ссора между нами. Американские аналитические центры писали о "расколе" в отношениях. Французская пресса с удовольствием предрекала "конец стратегического партнёрства". Армянское лобби откровенно праздновало.

Но именно в такие моменты и проверяется зрелость государств. Москва и Баку не поддались на эмоции. Азербайджан не стал разрывать диалог, а Россия не позволила третьим силам диктовать свою повестку. Это и есть политика взрослых. Это и есть политика государств, а не обиженных мальчиков из ток-шоу.

Путин в Душанбе это подтвердил без лишних слов. Его заявление о совпадении интересов, о союзническом духе, о продолжении сотрудничества - это и есть политическая линия. Всё остальное - шум, которому придавали слишком большое значение.

Более того, сама логика выступления российского лидера показала: в Кремле прекрасно понимают, что чрезмерный нажим или высокомерие приведут к прямо противоположному результату. Азербайджан - не объект политики. Азербайджан - субъект. Страна с самостоятельной повесткой, с союзами и инициативами, с растущим международным влиянием. Это государство, которое принимает Трампа в Баку и ведёт стратегический диалог с Турцией, Израилем, странами Центральной Азии. Ссориться с ним - не просто риск. Это стратегическая ошибка.

Душанбе показал, что этого никто допустить не хочет. И не может.

Символично, что речь шла не только о трагедии и расследовании, но и о будущем. Алиев отметил, что все "дорожные карты", утверждённые ранее, реализуются "без замедлений и откатов". Что по всем направлениям сотрудничества наблюдается "хорошая динамика". Что межправкомиссия продолжает работу по "широкому спектру вопросов". Это значит, что азербайджано-российский диалог не замер на месте, не захлебнулся в эмоциях, а продолжает развиваться - пусть и не так быстро, как хотелось бы.

Это и есть главное. Потому что дипломатия - это не спектакль для телекамер. Это не набор эффектных заголовков. Это кропотливая, скучная, иногда мучительно долгая работа по восстановлению доверия, по согласованию интересов, по созданию новых форматов. И Душанбе стал началом именно этой работы.

Азербайджан и Россия могут спорить, раздражать друг друга, переживать кризисы и недоразумения. Но они не могут позволить себе быть врагами. Потому что это противоречит не только их интересам - это противоречит самой логике географии и политики.

Посмотрите на карту. Азербайджан - ключ к югу России, сухопутный мост в Иран, на Ближний Восток и в Индию. Россия - северный контур азербайджанской безопасности, гигантский рынок, энергетический и транзитный партнер. Разорвать эти связи - всё равно что перерезать артерию. Можно, но последствия будут фатальны.

И это прекрасно понимают в обеих столицах.

Но есть ещё один уровень - уровень большой геополитики. И здесь встреча в Душанбе приобретает особое значение.

Но, пожалуй, самое важное в Душанбе произошло не за закрытыми дверями, а в самой атмосфере встречи. В ней чувствовалось главное - усталость от ненужной конфронтации и готовность двигаться дальше. Ведь разве не очевидно: эскалация между Азербайджаном и Россией выгодна только третьим силам? Выгодна тем, кто мечтает сорвать проект "Север-Юг". Тем, кто боится усиления Тюркского совета. Тем, кто хочет удержать Южный Кавказ в положении вечной периферии чужих интересов.

Но этот сценарий не сработал.

Азербайджан не дрогнул под давлением. Россия не позволила манипулировать собой. Встреча Алиева и Путина стала ответом тем, кто делал ставку на разрыв: нет, ссоры не будет. Будет трудный, временами острый, но необходимый диалог. Будет прагматичное партнерство. Будет новая страница.

Я не идеализирую. Проблемы остаются. Сложные, чувствительные, порой болезненные. Есть вопросы, по которым позиции Баку и Москвы расходятся. Есть сферы, где наши интересы конкурируют. Есть тема армянского реваншизма, в которой Россия балансирует между союзническими обязательствами и прагматизмом. Есть информационные атаки, которые, безусловно, будут продолжаться.

Но после Душанбе стало ясно: фундамент крепок. Политическая воля есть. Каналы общения открыты. И если обе стороны сохранят здравый смысл - а судя по всему, сохранят - отношения Азербайджана и России не просто устоят, они выйдут на новый уровень.

Когда-нибудь историки будут писать о 9 октября 2025 года как о дате, когда две страны сделали шаг назад от края пропасти. Когда политическая зрелость победила эмоциональную бурю. Когда государственный интерес оказался сильнее ток-шоу.

А сегодня мы можем сказать одно: Азербайджан снова сделал то, что делает всегда. Он защитил своё достоинство. Он сохранил своё слово. Он заставил уважать себя даже тех, кто привык смотреть на мир свысока.

И в этом - главный итог Душанбе.

Не в процентах товарооборота. Не в дипломатических протоколах. Не в фотографиях на фоне флагов. А в том, что Азербайджан и Россия снова говорят друг с другом как равные. И это значит, что несмотря на всё - несмотря на трагедии, провокации, крики и угрозы - диалог продолжается.

А значит, продолжается и история.

Знаете - есть в политике моменты, когда пафос излишен. Когда главные слова звучат негромко, но остаются в памяти надолго. Душанбе стал именно таким моментом. Там не было громких фраз. Но там было главное - признание ошибок, готовность их исправлять, уважение к партнеру и стремление идти дальше.

Это и есть политика зрелых государств. Это и есть дипломатия XXI века. Это и есть то, что отличает Азербайджан сегодня: умение быть твердым и гибким, принципиальным и прагматичным, открытым к миру и верным себе.

Потому что так велит история. Потому что так требует будущее. Потому что так решил Баку.