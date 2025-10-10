Биткоин подорожал

Объявлены последние цены на рынке криптовалют.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на международную криптовалютную биржу, цена биткоина как самой дорогой криптовалюты за последнюю неделю возросла на 1,35% и составила 121 636 долларов.

Стоимость криптовалюты Ethereum за последнюю неделю увеличилась на 2,48% и достигла 4,371 долларов.

 

Изменения цен на криптовалюту за последнюю неделю:

Название

Цена (доллары США)

Изменение за последнюю неделю

Bitcoin

121,636

+1.35%

Ethereum

4,371

-2.48%

Tether USDt

1.0004

-0.02%

XRP

2.8239

-6.48%

Solana

222.022

-4.11%

BNB

1,277

+16.09%

USDC

0.9996

+0.02%

Dogecoin

0.251622

-2.10%

Cardano

0.8197

-4.57%

TRON

0.335919

-2.17%

Hyperliquid

44.0023

-12.22%