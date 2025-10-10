Биткоин подорожал

Объявлены последние цены на рынке криптовалют.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на международную криптовалютную биржу, цена биткоина как самой дорогой криптовалюты за последнюю неделю возросла на 1,35% и составила 121 636 долларов.

Стоимость криптовалюты Ethereum за последнюю неделю увеличилась на 2,48% и достигла 4,371 долларов.

Изменения цен на криптовалюту за последнюю неделю: