Президент Ильхам Алиев: Отношения между Таджикистаном и Азербайджаном поступательно развиваются
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Душанбе отметил поступательное развитие двусторонних отношений между Таджикистаном и Азербайджаном.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства, в частности, сказал: "Хотел бы отметить поступательное развитие двусторонних отношений между Таджикистаном и Азербайджаном. Они основаны на братстве, дружбе, взаимной поддержке и имеют большой потенциал развития".
