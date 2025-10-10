В Баку стартует проект «Дни балета»

Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета впервые в стране запускает масштабный проект - "Дни балета".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, слоганом мероприятия выбрана фраза, напрямую определяющая глубинный смысл, заложенный в саму идею этого проекта - "История, написанная движением".

Эта инициатива позволит зрителям ближе познакомиться с академической сценой, а любителей искусства объединит в чарующем мире балета.

Откроются "Дни балета" 15 октября балетом "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова на сцене Дворца Гейдара Алиева.

В рамках серии мероприятий, которые пройдут с 15 октября по 11 ноября, запланированы:

- постановки самых ярких произведений национального балетного искусства;

- мастер-классы с участием известных артистов балета;

- научная конференция и общественные дискуссии.

Проект "Дни балета" направлен на то, чтобы соединить классическое наследие академического балета с современными художественными подходами и вдохнуть новую жизнь в национальные культурные ценности.