В Баку стартует проект «Дни балета»
Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета впервые в стране запускает масштабный проект - "Дни балета".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, слоганом мероприятия выбрана фраза, напрямую определяющая глубинный смысл, заложенный в саму идею этого проекта - "История, написанная движением".
Эта инициатива позволит зрителям ближе познакомиться с академической сценой, а любителей искусства объединит в чарующем мире балета.
Откроются "Дни балета" 15 октября балетом "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова на сцене Дворца Гейдара Алиева.
В рамках серии мероприятий, которые пройдут с 15 октября по 11 ноября, запланированы:
- постановки самых ярких произведений национального балетного искусства;
- мастер-классы с участием известных артистов балета;
- научная конференция и общественные дискуссии.
Проект "Дни балета" направлен на то, чтобы соединить классическое наследие академического балета с современными художественными подходами и вдохнуть новую жизнь в национальные культурные ценности.
