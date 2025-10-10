Команда Ферстаппена может пересесть с "Феррари" на "Порше"

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен планирует внести изменения в свою команду в GT.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Ферстаппен подумывает о том, чтобы его команда в гонках категории GT поменяла машину для выступлений.

Сейчас коллектив использует "Феррари" 296 GT3, однако нидерландец планирует заменить ее на "Порше" 911 GT3-R, поскольку немецкая машина считается быстрейшей в классе.

Сообщается, что Ферстаппен уже мог встретиться с производителем. В "Порше" высказались об этом следующим образом:

"Мы не можем комментировать это на данном этапе. Но, очевидно, было бы здорово увидеть Макса Ферстаппена в 24-часовой гонке на "Нюрбургринге" за рулем "Порше".