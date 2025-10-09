https://news.day.az/sport/1786966.html Итальянских пловчих отстранили от ЧЕ Итальянских пловчих Кьяру Тарантино и Бенедетту Пилато отстранили от участия в чемпионате Европы по плаванию за кражу парфюмерии в магазине беспошлинной торговли дьюти-фри в аэропорту Сингапура. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Федерации плавания Италии. Отмечается, что отстранение будет действовать 90 дней.
Итальянских пловчих отстранили от ЧЕ
Итальянских пловчих Кьяру Тарантино и Бенедетту Пилато отстранили от участия в чемпионате Европы по плаванию за кражу парфюмерии в магазине беспошлинной торговли дьюти-фри в аэропорту Сингапура.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Федерации плавания Италии.
Отмечается, что отстранение будет действовать 90 дней. Из-за этого спортсменки пропустят чемпионат Европы на короткой воде, который пройдет в Польше с 2 по 7 декабря.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре