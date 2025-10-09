Итальянских пловчих отстранили от ЧЕ

Итальянских пловчих Кьяру Тарантино и Бенедетту Пилато отстранили от участия в чемпионате Европы по плаванию за кражу парфюмерии в магазине беспошлинной торговли дьюти-фри в аэропорту Сингапура.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Федерации плавания Италии.

Отмечается, что отстранение будет действовать 90 дней. Из-за этого спортсменки пропустят чемпионат Европы на короткой воде, который пройдет в Польше с 2 по 7 декабря.