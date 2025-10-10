В Азербайджане предлагается новое правило при переименовании территориальных единиц

При наименовании территориальных единиц будут учитываться нормы государственного языка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О территориальном устройстве и административно-территориальном делении", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

В соответствии с действующим законодательством присвоение наименований проспектам, улицам, площадям и другим составным частям соответствующей территориальной единицы и их переименование осуществляется соответствующими органами исполнительной власти с учетом мнения населения данной территории. Предлагаемое изменение предусматривает также учет норм государственного языка при наименовании и переименовании проспектов, улиц, площадей и других объектов соответствующей территориальной единицы.