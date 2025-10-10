В Азербайджане выросла средняя зарплата

За январь-август 2025 года средняя номинальная месячная заработная плата наёмных работников в экономике страны выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 093,8 маната.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Наиболее высокий уровень средней заработной платы отмечался в добывающей промышленности, финансово-страховой сфере, информационно-коммуникационных технологиях, а также в областях профессиональной, научной и технической деятельности и транспорта и складского хозяйства.

По состоянию на 1 сентября 2025 года число наёмных работников в экономике Азербайджана составило 1 миллион 764,9 тысячи человек, из которых 855,3 тысячи были заняты в государственном секторе, а 909,6 тысячи - в негосударственном секторе:

19% наёмных работников приходятся на сферу торговли и ремонта транспортных средств,

18% - на образование,

13,9% - на промышленность,

8,6% - на здравоохранение и социальные услуги,

6,8% - на строительство,

6,3% - на госуправление, оборону и социальное обеспечение,

4,2% - на транспорт и складское хозяйство,

3,9% - на профессиональную, научную и техническую деятельность,

2,4% - на сельское, лесное хозяйство и рыболовство,

2,3% - на финансовую и страховую деятельность,

а 14,6% - на другие сферы экономики.