Британия передала Украине сотни ракет для ПВО

Британские власти с опережением графика поставили Украине сотни ракет Martlet (Lightweight Multirole Missile, LMM). Информация об этом появилась на сайте министерства обороны Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ракеты, произведенные в Белфасте, используются для защиты воздушного пространства Украины и были поставлены на пять месяцев раньше срока в рамках британской программы безвозмездной помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что производящая ракеты компания Thales перешла к реализации последнего этапа соглашения с Киевом стоимостью £1,6 млрд. В результате снаряды Martlet должны стать важный частью украинской противовоздушной обороны (ПВО).