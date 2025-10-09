ФИФА рассматривает перенос ЧМ-2034 на 2035 год

Международная федерация футбола (ФИФА) изучает возможность переноса чемпионата мира 2034 года в Саудовской Аравии на январь 2035 года.

Как передает Day.Az,его слова приводит The Guardian.

Изначально планировалось провести турнир в ноябре-декабре 2034 года, однако эти сроки совпадают с месяцем Рамадан, что делает проведение соревнований в этот период невозможным по религиозным соображениям. Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что организация начала обсуждение календаря будущего турнира.

"Возможно, есть способы оптимизировать календарь, мы это обсуждаем. Нам просто нужно быть непредвзятыми", - заявил Инфантино.The Athletic.

Климатические условия Саудовской Аравии также влияют на выбор дат проведения мундиаля. Летние месяцы исключены из-за экстремальных температур, достигающих +52°C. Это будет уже второй случай проведения чемпионата мира в нестандартные сроки после зимнего мундиаля 2022 года в Катаре.

Окончательное решение по датам турнира будет принято после консультаций с саудовской стороной и учёта интересов всех футбольных организаций. Перенос потребует координации с календарями национальных чемпионатов и европейских клубных турниров.