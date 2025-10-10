Для сотрудничества с Центральной Азией предложен формат "6"

Вместо формата "5+1" для сотрудничества со странами Центральной Азии предложен формат "6".

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев на брифинге, посвященном церемонии закладки фундамента мечети, которая будет построена в городе Физули в качестве подарка со стороны Туркменистана.

Он подчеркнул, что сотрудничество Азербайджана со странами Центральной Азии продолжается и развивается в разных форматах.

"Например, между Азербайджаном, Узбекистаном и Казахстаном был подписан Меморандум о взаимопонимании в области альтернативной энергетики. Поэтому проект, реализуемый между Узбекистаном, Азербайджаном и Туркменистаном, также имеет большой потенциал", - отметил он.

Фарид Шафиев уточнил, что Азербайджан теперь рассматривает сотрудничество уже не в формате "5+1" - пять стран Центральной Азии и Азербайджан, - а на платформе шести стран. То есть Азербайджан, как неотъемлемая часть Каспийского региона, намерен развивать эту платформу с пятью странами Центральной Азии.

Он добавил, что геополитические угрозы усиливают необходимость развития такого сотрудничества.

"Надеюсь, что Туркменистан однажды станет членом Организации тюркских государств. Я понимаю понятие нейтралитета, неприсоединения к военно-политическим блокам, но важно развивать сотрудничество в рамках международных платформ. Поэтому я надеюсь, что сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном также будет развиваться в рамках международных платформ", - сказал он.

Ф.Шафиев также рассказал о перспективах Среднего коридора с точки зрения сотрудничества.

"Учитывая, что традиционный северный маршрут сейчас практически не задействован в полную силу, в ближайшее время этот вопрос не будет решен. Основная причина - российско-украинская война. Поэтому у Среднего коридора большой потенциал. С этой точки зрения, считаю, что присоединение Туркменистана к Среднему коридору - очень важный фактор. Ещё один проект реализуется Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном: железнодорожная линия, которая логично может быть продолжена через Туркменистан к Каспийскому морю, Азербайджану и далее на Запад. Оба проекта обладают значительным экономическим потенциалом", - сказал он.