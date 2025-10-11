Хроника Победы: Обращение Первого вице-президента Мехрибан Алиевой к мировому сообществу от 11 октября 2020 года

Армения провоцирует новый виток войны на Южном Кавказе, последствия которой будут для нее разрушительными.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, говорилось в публикации, размещенной 11 октября 2020 года на официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram.

"Вооруженные силы Армении продолжают интенсивный обстрел населенных пунктов Азербайджана, что является грубым нарушением режима гуманитарного прекращения огня, а также Женевских конвенций 1949 года.

Сегодня в районе двух часов ночи был нанесен беспрецедентный по своей жестокости удар по Гяндже.

В результате ракетного обстрела, по имеющимся данным, погибли 9 человек (4 из них - женщины), 34 получили ранения, многочисленным гражданским объектам нанесён серьезный ущерб.

Можно сказать, что обстрелы наших городов и сел продолжались на протяжении всего вчерашнего дня. С момента вступления в силу режима гуманитарного прекращения огня армянской стороной было выпущено 548 снарядов по ряду районов Азербайджанской Республики.

Будучи неспособной смириться с поражением на поле боя, армянская сторона целенаправленно атакует мирное население.

Я призываю мировое сообщество не оставаться равнодушным к происходящему.

Международные организации, правозащитные структуры, средства массовой информации и лидеры общественного мнения должны резко осудить подобную варварскую жестокость по отношению к гражданскому населению Азербайджана.

Ереван должен прекратить игнорировать международные конвенции, а также резолюции СБ ООН, призывающие армянские оккупационные силы к прекращению агрессии в отношении Азербайджана.

Проявляя откровенное неуважение к договоренностям, достигнутым при посредничестве России в Москве, Армения провоцирует новый виток войны на Южном Кавказе, последствия которой будут для нее разрушительными.

Дорогие соотечественники!

Сегодня вы демонстрируете такие лучшие качества нашего народа, как единство, солидарность, сострадание и взаимоподдержка. И это не может не вызвать чувство большой гордости! Правда и справедливость на нашей стороне! Мы победим! Да упокоит Аллах души погибших. Желаю скорейшего исцеления пострадавшим. Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш народ и нашу Родину! Карабах - это Азербайджан!" - говорилось в публикации Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.