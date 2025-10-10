Когда у государства есть Лидер: напористый, принципиальный, успешный

Автор: Акпер Гасанов

Начну с констатации очевидного. Участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в заседании Совета глав государств СНГ стало очередным подтверждением последовательной, многовекторной и независимой внешней политики Азербайджана. Политики, которая строится на балансе интересов, прагматизме и четком понимании национальных приоритетов.

Сегодня Баку является полноправным и уважаемым партнером не только в рамках СНГ, но и в таких организациях, как ГУАМ, Организация тюркских государств (ОТГ), Организация исламского сотрудничества (ОИС) и даже в формате сотрудничества с Европейским союзом. Этот успех не случаен. Азербайджан выстраивает отношения со всеми странами и объединениями исходя из принципа взаимной выгоды и уважения.

Именно поэтому и в Пекине, и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Анкаре сегодня подчеркивают значимость Азербайджана как надежного партнера, проводящего взвешенную и предсказуемую политику. В эпоху глобальных конфликтов и нестабильности Баку выступает как редкий пример государства, способного быть одновременно другом для Востока и Запада, не жертвуя при этом своими национальными интересами.

В целом, выступление Президента Ильхама Алиева в Душанбе прозвучало как манифест стабильности и ответственности. Он подчеркнул, что Азербайджан всегда выступал за развитие равноправных и конструктивных отношений между странами СНГ, а также за формирование новой модели сотрудничества, основанной не на формальных лозунгах, а на реальных взаимных интересах.

Действительно, Баку доказал, что способен не только отстаивать свои национальные интересы, но и быть движущей силой интеграционных процессов. От энергетической безопасности Европы до транспортной логистики Евразии - везде присутствует азербайджанский фактор. Через территорию разных страны проходят стратегические проекты, такие как Транскаспийский международный транспортный маршрут, Южный газовый коридор, автомагистрали, соединяющие Каспий с Черным морем.

В итоге, вовсе не случайно и страны Запада, и государства Востока рассматривают Азербайджан как "мост стабильности". В то время как на пространстве СНГ не раз возникали кризисные линии, Баку неизменно придерживался позиции диалога и прагматизма, избегая крайностей и конфронтации. Эта линия последовательно приносит результаты - как в экономике, так и в политике.

Также подчеркну, что особое место в выступлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Душанбе заняла тема развития освобожденных территорий. Президент нашей страны выразил благодарность лидерам стран СНГ за поддержку кандидатуры города Лачин в качестве культурной столицы Содружества в 2024 году. По его словам, это решение стало не только проявлением уважения к древней азербайджанской земле, но и признанием масштабных усилий Азербайджана по восстановлению регионов, разрушенных тридцатилетней оккупацией.

"В июне этого года в Лачине состоялась церемония открытия Года культурной столицы СНГ, в ходе которой гости мероприятия воочию убедились в стремительном возрождении города после освобождения от оккупации Арменией", - отметил глава государства.

И тут стоит подчеркнуть, что Лачин стал своеобразным символом не только победы, но и созидания.

Напомню, что в ночь на 10 ноября 2020 года капитуляция Армении закрепила итоги войны, а уже в последующие недели без единого выстрела были освобождены районы Агдам, Кяльбаджар и Лачин. И 26 августа 2022 года Президент Ильхам Алиев объявил о возвращении города Лачин под контроль Азербайджана. Его обращение к народу тогда стало одним из самых эмоциональных и запоминающихся.

"Сегодня, 26 августа, мы - азербайджанцы - вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия дислоцировалась в городе Лачин. Деревни Забух и Сус взяты под контроль. Поздравляю всех лачинцев и азербайджанский народ в связи с этим. Да здравствует Лачин! Да здравствует Азербайджан!", - заявил тогда глава нашего государства.

Эти слова ознаменовали конец тридцатилетней оккупации и начало новой эпохи. И вот сегодня Лачин становится не просто культурной столицей СНГ, но и символом того, как Азербайджан умеет превращать боль в созидание, разрушенное - в возрожденное, временно утраченное - в навсегда возвращенное.

Кроме того, III Игры стран СНГ, состоявшиеся в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября, стали не просто спортивным событием, а символом доверия и признания роли Азербайджана в содружестве. Соревнования прошли в древнем городе Гянджа и еще шести городах страны - Габала, Гёйгёль, Евлах, Мингячевир, Ханкенди и Шеки. Это масштабное мероприятие, собравшее сотни спортсменов и гостей из разных государств, стало подтверждением того, что Азербайджан сегодня - не только спортивный и культурный центр региона, но и площадка для укрепления дружбы, взаимного уважения и сотрудничества между странами СНГ. Страны Содружества видят в Азербайджане пример уверенного развития, а также пример того, как будучи не большой по размерам страной, можно стать важным игроком международной политики, если есть воля, стратегия и Лидер, способный отстаивать национальные интересы государства жестко, принципиально и успешно.