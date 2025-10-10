Серия мощных землетрясений на Филиппинах

Серия землетрясений сегодня прошла на Филиппинах.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Наиболее сильные были магнитудой 7.6, 7.4 и 6.9, идет разбор завалов, уже прошло одно цунами, однако угроза нового цунами остаётся.

Количество погибших в результате землетрясений превысило 80 человек, а по некоторым оценкам может перевалить за тысячу.

