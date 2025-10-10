https://news.day.az/world/1787296.html Серия мощных землетрясений на Филиппинах - ВИДЕО Серия землетрясений сегодня прошла на Филиппинах. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Наиболее сильные были магнитудой 7.6, 7.4 и 6.9, идет разбор завалов, уже прошло одно цунами, однако угроза нового цунами остаётся.
Серия землетрясений сегодня прошла на Филиппинах.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Наиболее сильные были магнитудой 7.6, 7.4 и 6.9, идет разбор завалов, уже прошло одно цунами, однако угроза нового цунами остаётся.
Количество погибших в результате землетрясений превысило 80 человек, а по некоторым оценкам может перевалить за тысячу.
Представляем вашему вниманию данные видео:
