Взрыв на оружейном заводе в США

В пятницу утром в штате Теннесси (США) в результате взрыва на заводе по производству военных взрывчатых веществ погибли несколько человек, а некоторые числятся пропавшими без вести.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на правоохранительные органы и агентство "Reuters", взрыв произошёл в компании Accurate Energetic Systems, расположенной примерно в 80 км к западу от столицы штата Нэшвилл, местным временем в 07:45. В сообщении указывается: "Имеются погибшие, а также судьба нескольких человек в настоящее время неизвестна".

По имеющейся информации, компания Accurate Energetic Systems производит взрывчатые вещества для военных, аэрокосмических и коммерческих нужд.