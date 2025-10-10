Еще 20 семей открыли бизнес на освобожденных территориях Азербайджана

Государственное агентство занятости, находящееся в подчинении министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает реализацию программы самозанятости для переселенных жителей освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на этот раз в Агдеринском, Джебраильском, Лачинском и Зангиланском районах очередной группе жителей в рамках программы были предоставлены товары и материалы.

За счет выданных активов жители создали малые предприятия по направлениям мужская парикмахерская, автослесарное дело, производство мучных изделий, небольшой швейный цех, женский салон красоты, овцеводство, козоводство, пчеловодство и другие виды деятельности.

Участники программы выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанную им поддержку. Они заявили, что будут постоянно стремиться к расширению хозяйств, созданных в рамках программы самозанятости.

Число людей, создавших небольшие хозяйства в рамках программы самозанятости среди жителей, переселенных на родные земли в рамках программы Великое возвращение, достигло почти 500 семей.