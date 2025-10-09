Azərbaycan və Rusiya münasibətləri yeni mərhələyə qədəm qoyur
Müəllif: Fərid Zöhrabov
Mənbə: Trend
Xəbər verdiyimiz kimi, Düşənbədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin ilə təkbətək görüşü olub.
Bu görüş ikitərəfli münasibətlərin son aylarda müşahidə olunan gərginlikdən sonra konstruktiv və müsbət məcraya yönəldiyini açıq şəkildə göstərdi. Görüşün məzmunu və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin söylədiyi fikirlər, tərəflərin qarşılıqlı hörmət, bərabərlik və strateji tərəfdaşlıq prinsipləri əsasında münasibətləri davam etdirmək niyyətində olduqlarını nümayiş etdirdi.
Görüş zamanı Vladimr Putin "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-yə ("AZAL") məxsus sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı başsağlığını çatdırıb.
Qeyd olunub ki, baş vermiş hadisə üzrə araşdırma davam edir və yaxın vaxtda başa çatacaq. Rusiya Prezidenti hadisə haqda bildirib ki, həmin gün Rusiyanın hava məkanına müdaxilələr olub və Rusiya HHQ tərəfindən atəş açılıb. Atəş təyyarəyə açılmasa da, qəlpələr təyyarəyə dəyib. Bununla əlaqədar kompensasiyalar ödəniləcək və günahkarlar cəzalandırılacaq.
Təyyarə insidenti ilə bağlı məsələnin Rusiya tərəfindən artıq "həll olunmuş məsələ" kimi təqdim edilməsi, diplomatik münasibətlərin üzərindəki gərginlik kölgəsinin aradan qalxdığını deməyə əsas verir. Azərbaycan tərəfi, hadisənin emosional deyil, məntiqi və qarşılıqlı anlaşma əsasında dəyərləndirilməsinə üstünlük verərək, münasibətlərin strateji xarakterini qorumaq xəttini davam etdirdi.
Görüş həm də göstərdi ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərini pozmağa çalışan üçüncü qüvvələrin cəhdləri iflasa uğrayıb. Xüsusilə Rusiya ictimai-siyasi dairələrində fəaliyyət göstərən bəzi ermənipərəst fiqurlar Simonyan, Solovyov, Zatulin və başqaları uzun müddətdir ikitərəfli münasibətlərə kölgə salmağa, süni gərginlik yaratmağa çalışırdılar. Lakin dövlət başçılarının birbaşa və səmimi təmasları bu cəhdlərin nəticəsiz qaldığını ortaya qoydu.
Prezident Putinin media qarşısında verdiyi açıqlamalar həm də Azərbaycanın narahatlığını doğuran bir məsələ Rusiyada anti-Azərbaycan ritorikasının və informasiya təxribatlarının qarşısının alınması ilə bağlı aydın mesaj idi. Bu bəyanat, Moskvanın rəsmi dairələrinin destruktiv təbliğatdan uzaqlaşmaq və münasibətləri strateji əməkdaşlıq ruhunda saxlamaq istəklərini nümayiş etdirdi.
Əslində bu görüş, son dövrdə regionda formalaşan yeni reallıqlar fonunda Azərbaycan və Rusiyanın bir-birini vacib tərəfdaş və regional sabitlik amili kimi görməyə davam etdiyini sübut etdi. Cənubi Qafqazda sülh prosesinin irəliləməsi, nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin açılması və təhlükəsizlik məsələlərinin koordinasiyası baxımından Bakı və Moskva arasında əməkdaşlıq hələ də mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Nəticə etibarilə, bu görüş ikitərəfli münasibətlərdə praktik əməkdaşlığa, qarşılıqlı inamın bərpasına və strateji dialoqun yenilənməsinə doğru mühüm addım kimi dəyərləndirilə bilər. Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin siyasi iradəsi göstərdi ki, iki ölkə münasibətləri üçüncü qüvvələrin təxribatlarından deyil, qarşılıqlı maraqlar və regionun sabitliyi naminə əməkdaşlıq prinsiplərindən qaynaqlanır.
