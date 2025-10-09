https://news.day.az/azerinews/1786879.html Düşənbədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə təkbətək görüşü keçirilir - FOTO Bu dəqiqələrdə Düşənbədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin ilə təkbətək görüşü keçirilir. Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. Xəbər yenilənəcək
Düşənbədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə təkbətək görüşü keçirilir - FOTO
Bu dəqiqələrdə Düşənbədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin ilə təkbətək görüşü keçirilir.
Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
Xəbər yenilənəcək
