США и Финляндия подпишут крупную сделку

Президенты США и Финляндии Дональд Трамп и Александр Стубб подпишут меморандум о сотрудничестве в области ледоколов.

Как передает Day.Az, об этом финский лидер сообщил на своей странице в соцсети Х.

"С нетерпением жду сегодняшнего визита в Белый дом с премьер-министром Петтери Орпо. Я подпишу меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ледоколов совместно с президентом США Дональдом Трампом", - написал он.

Стубб рассказал, что договор закладывает основу для коммерческих соглашений между Береговой охраной США и финскими компаниями, с которыми администрация США ведет прямые переговоры.

Соглашение было бы невозможно без Трампа, добавил финский президент.