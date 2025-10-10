Президента данной страны отстранили от должности

Конгресс Перу отстранил от должности президента страны Дину Болуарте.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице парламента в социальной сети X.

"Конгресс республики утвердил отставку президента Дины Болуарте Зегарры. В связи с этим будет применена процедура передачи власти, установленная Конституцией Перу", - говорится в сообщении.

Вскоре после импичмента Болуарте присягу в качестве нового президента страны принес председатель Конгресса Перу Хорхе Хери.