Зарплаты могут рассчитываться по-новому в Азербайджане

Во многих странах широко применяется практика почасовой оплаты труда. Например, в США это называется hourly wage, а в Великобритании - national minimum wage или living wage. Суть этой системы заключается в том, что заработная плата рассчитывается в зависимости от количества отработанных часов.

Такая форма оплаты особенно выгодна для студентов и людей, имеющих вторую работу. Отметим, что в Японии подобная система, известная как hourly job, считается основным источником дохода студентов.

В Азербайджане же практика почасовой оплаты труда пока не получила широкого распространения.

А какие положительные результаты могла бы дать её реализация?

Как сообщает Day.Az, по этому поводу издание Bizim.media обратилось за комментарием к депутату Милли Меджлиса Вугару Байрамову.

Парламентарий отметил, что обсуждения этого вопроса ведутся уже довольно давно.

"Министерство труда и социальной защиты населения сообщило, что данная практика изучается и рассматривается возможность её внедрения.

Введение минимальной почасовой оплаты труда могло бы создать условия для того, чтобы граждане могли работать в нескольких местах и получать более высокий доход. Особенно это отразилось бы на зарплатах граждан, работающих по трудовым договорам", - подчеркнул депутат.

По словам Вугара Байрамова, система почасовой оплаты способствует увеличению заработной платы работников, занятых в выходные, сверхурочные часы и праздничные дни.

"Кроме того, это важно с точки зрения защиты социальных прав работников. Поэтому внедрение подобной практики в Азербайджане было бы целесообразным. Проведение соответствующих обсуждений и анализов говорит о том, что переход к системе почасовой оплаты труда в нашей стране не исключён", - отметил он.

Напомним, что в июле этого года Министерство труда и социальной защиты населения сообщило о представлении в Кабинет министров предложений по внедрению системы почасовой оплаты труда.