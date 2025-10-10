Стало известно, когда Солнце сожжет Землю

Через 5 млрд лет Солнце сожжет ближайшие к нему планеты Меркурий, Венеру и Землю.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

"Солнце - это звезда, и все, что имеет начало, имеет и конец", - отметил он.

По словам ученого, согласно теории эволюции звезд, через 5 млрд лет оно станет красным гигантом и сожжет Меркурий, Венеру и Землю. Потом Солнце превратится в белого карлика и станет фактически вечным объектом, заявил он.

Также Богачев подчеркнул, что до этого Солнце будет светить стабильно, а на нашей планете будут сохраняться довольно комфортные условия для существования и человека, и биосферы.