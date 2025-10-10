“Баку” проведет оба матча квалификации Кубка Европы на выезде

Мужская команда "Баку" по гандболу проведет оба матча второго квалификационного раунда Кубка Европы против северомакедонского клуба "Охрид" на выезде.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Федерации гандбола Азербайджана.

Первый матч состоится 11 октября, в котором формально хозяином площадки будет "Баку", а на следующий день - "Охрид". Оба поединка пройдут в спортивном комплексе "Билянини Извори" и начнутся в 20:00 по бакинскому времени.