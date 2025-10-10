Растет число киберпреступлений с использованием ИИ

Киберпреступления, совершаемые с использованием искусственного интеллекта, а также другие виды правонарушений находятся под постоянным контролем Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник Центра операций кибербезопасности Службы государственной безопасности Давуд Рустамов в ходе панельных дискуссий на конференции CIDC 2025 - "Critical Infrastructure Defence Challenge 2025".

Он подчеркнул, что во всем мире наблюдается заметный рост масштабов диверсионных преступлений, совершаемых с применением технологий искусственного интеллекта.

Д. Рустамов отметил, что этот вывод подкрепляется опытом, полученным в ходе мониторинга оперативной обстановки, а также сотрудничеством с партнёрскими зарубежными спецслужбами.

"В одном из расследований, проведенных за рубежом, были выявлены случаи незаконного использования большой языковой модели (LLM). Это позволяет преступным сетям разрабатывать сложные сценарии для совершения диверсионных преступлений", - сказал он.