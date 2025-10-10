Ученые доказали способность ожирения ускорять процесс старения легких

Группа ученых установила, что тяжелое ожирение ускоряет старение легких. Это может объяснить проблемы с дыханием у пациентов с избыточным весом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает журнал Medical Xpress.

Исследование было проведено под руководством профессора из кластера передового опыта ImmunoSensation2 Боннского университета и Института молекулярной медицины и экспериментальной иммунологии (IMMEI) Университетской клиники Бонна (UKB), доктора Вероники Лукач-Корнек. Ученые анализировали, как легкие адаптируются к питательным вызовам при ожирении.

Команда показала, что ожирение изменяет внеклеточную матрицу в легких - белковую "опору", которая придает легким форму и стабильность. Эти изменения в тканях легких схожи с теми, что происходят с возрастом, что позволяет предположить способность избыточного веса вызывать "преждевременное старение" легких.

Для анализа были использованы современные многомерные подходы, которые позволили одновременно изучать белки, жиры и гены. В комбинации с микроскопическими изображениями и экспериментами, которые показывают процесс работы легких, соответствующие данные помогли исследователям понять молекулярные и функциональные изменения.

Исследователи сравнили худых мышей и с избыточным весом, проанализировали клетки соединительной ткани в легких человека и детально изучили состав легочной ткани. Результаты показали, что при ожирении фибробласты легких (клетки соединительной ткани) накапливают жир, становятся более подвижными и показывают признаки преждевременного старения.

Одновременно с этим изменяется матрисома ("каркас" легких) и нарушается баланс определенных ингибиторов протеаз. Эти изменения делают легкие менее эластичными, что, по мнению исследователей, может объяснить, почему ожирение часто сопровождается затруднениями в дыхании.

Примечательно, что такие изменения аналогичны тем, которые наблюдаются у пожилых людей. Это указывает на ожирение как на фактор ускоренного старения легких.

Одной из главных сложностей было разработать методы анализа сложной соединительной ткани легких - так называемого фибробластного строма, который состоит из множества разных типов клеток. Кроме того, внеклеточную матрицу трудно исследовать, поскольку многие из ее белков нерастворимы и имеют сложную структуру.