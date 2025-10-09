Состоялась встреча командующих ВВС Азербайджана и ОАЭ

Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики − командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намиг Исламзаде встретился с делегацией, возглавляемой командующим ВВС и ПВО Объединённых Арабских Эмиратов генерал-майором Рашидом Мухаммедом Аль-Шамси, прибывшим с визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в минобороны.

Сначала гости посетили Аллею почётного захоронения, где возложили венок и цветы на могилы Общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося учёного-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, почтив их светлую память.

Затем делегация побывала в парке Победы и возложила венок к мемориальному памятнику в честь Победы.

После официальной церемонии встречи, проведенной на Центральном командном пункте ВВС, состоялась встреча командующих Военно-воздушными силами Азербайджана и ОАЭ.

Стороны провели подробный обмен мнениями по мероприятиям, реализуемым в обеих странах в сфере ВВС, обсудили новые перспективы, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Затем делегации ОАЭ был представлен брифинг об основных направлениях деятельности командного пункта, оснащённого передовыми системами управления в соответствии с современными стандартами.

В завершение были даны ответы на интересующие гостей вопросы.