Хроника Победы: Освобождение Гадрута и спасение Мингячевира

9 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу.

"Дорогие соотечественники. Сегодня победоносная азербайджанская армия освободила от оккупации несколько населенных пунктов. Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ по этому случаю, - говорится в обращении. - Хочу предложить вашему вниманию названия освобожденных от оккупации населенных пунктов: поселок Гадрут, село Чайлы, село Юхары Гюзлек, село Горазыллы, село Гышлаг, село Гараджаллы, село Эфендиляр, село Сулейманлы, село Сур.

Освобождение от оккупации этих сел и поселка Гадрут - наша историческая победа. Азербайджан освобождает оккупированные земли. Можно сказать, ежедневно с фронта приходят хорошие известия. Ежедневно наши солдаты и офицеры с честью выполняют боевые задания. Одновременно они берут стратегические высоты и выходят на более благоприятные позиции. Таким образом, оперативный план полностью выполняется, он основан на современных боевых принципах. Как с точки зрения материально-технического оснащения, так и боевой подготовки азербайджанская армия сегодня имеет полное преимущество на поле боя".

Освобождение Гадрута - стратегически важного населенного пункта - стало очередным большим успехом Азербайджанской армии и еще более осложнило положение оккупационной армии Армении.

А теперь о ситуации в целом.

По сообщению министерства обороны, во второй половине дня 8 октября и до утра 9 октября по всей протяженности линии фронта продолжались ожесточенные бои. Подразделения Азербайджанской армии, нанося огневые удары по противнику на важных направлениях, ограничили свободу его передвижения и решительно подавили боевую активность врага. В результате принятых мер было потеряно управление и нарушена взаимная координация действий между войсками противника, возникли беспорядки между его подразделениями, была нарушена дисциплина личного состава, оставление своих позиций приняло массовый характер.

В результате огневого удара Азербайджанской армии здание штаба 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении было разрушено. Был тяжело ранен находящийся в здании начальник штаба 10-й горнострелковой дивизии полковник Самвел Григорян, уничтожены начальник артиллерии полка подполковник Арман Дермеян и большое количество военнослужащих. Личный состав находящихся здесь воинских частей вооруженных сил Армении, понесший тяжелые потери от огневого удара Азербайджанской армии по Ханкенди, эвакуируется. Большое количество военнослужащих было убито и ранено в результате артиллерийского обстрела укрытия одной из воинских частей в Ханкенди.

В общей сложности 13 танков Т-72, 2 БМП, 4 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 2 самоходно-артиллерийских установки 2С3 "Акация", 3 пушки Д-30, 2 радиолокационные системы и большое количество автомобильной техники противника были уничтожены точным огнем. В результате боевой операции, проведенной на одном из направлений фронта, было захвачено 6 танков Т-72 в полном рабочем состоянии, принадлежащих 49-й танковой бригаде вооруженных сил Армении.

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило кадры уничтожения нашими подразделениями средств радиоэлектронной борьбы противника.

В направлении Солтанлы уничтожена РСЗО "Прима" ВС Армении.

9 октября в передаче "The Connect World" телеканала CNN International транслировалось интервью Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Это было очень непростое интервью для главы Азербайджана, которому пришлось отвечать на провокационные вопросы и продвигать правду там, где ее не хотели слышать. Несмотря на предвзятость журналиста, ему были даны жесткие и четкие ответы.

"Наша цель - защитить наш народ, страну и отстоять наше право жить на своей земле... Мы восстанавливаем нашу территориальную целостность, и мы правы. Мы сражаемся на своей земле, а Армения - на земле другой страны", - заявил Президент Ильхам Алиев.

В этот же день глава государства дал интервью телеканалу Sky News, в котором, в частности заявил, что "сегодняшнее противостояние показывает, что в современном мире нет зоны безопасности. Современное военное оборудование не обеспечивает безопасность даже на больших расстояниях. Безопасность должна обеспечиваться политическим путем".

9 октября вооруженные силы Армении продолжили брать на прицел мирное население Азербайджана. С 18.00 9 октября обстрелу подверглись Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы. В результате попадания 22 вражеских снарядов в село Тапгарагоюнлу житель села Мехраджев Санан Юсиф оглу, 1980 года рождения, получил телесные повреждения различной степени тяжести и помещен в больницу. Кроме того, в результате обстрела города Тертер Фараджев Мушфиг Тевеккюль оглу, 1968 года рождения, получил телесные повреждения различной степени тяжести и помещен в больницу.

Враг также нанес удар по городу Мингячевир и селам Агджабединского и Физулинского районов. Одним из физулинских сел, подвергшихся обстрелу, было село Гарабаг. В результате взрывов снарядов в селе несколько жителей получили ранения. Кроме того, разрушены дома, погиб домашний скот, хозяйствам нанесен серьезный ущерб, инфраструктура вышла из строя.

По сообщению Минобороны, баллистическая ракета, выпущенная с территории Армении в направлении Мингячевира, была обнаружена системами противовоздушной обороны Азербайджана и уничтожена на высоте более 20 километров.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики представила статистику преступлений, совершенных с 27 сентября по 17:00 9 октября в результате провокаций Армении против мирного населения.

В результате обстрела вооруженными силами Армении из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем наших населенных пунктов из гражданских лиц погиб 31 человек, 168 получили ранения. Кроме того, в результате интенсивного тяжелого артиллерийского и ракетного обстрела армянской армией 1091 дом, 143 гражданских объекта и 45 многоквартирных жилых зданий оказались в непригодном состоянии.

Общественности представлен еще один факт использования Арменией террористов из Сирии в боях на оккупированных азербайджанских территориях. Один из известных террористов террористической организации "Хизбуллах", участвовавший в боях в Сирии, был замечен в Карабахе воюющим против Азербайджанской армии.

В ночь на 10 октября стало известно, что в Москве завершились переговоры министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении Джейхуна Байрамова, Сергея Лаврова и Зограба Мнацаканяна. Министрами было принято совместное заявление о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста.

О том, как Армения соблюдала достигнутые договоренности, мы расскажем завтра.