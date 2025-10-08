Новый этап партнерства Азербайджана и Хорватии

Автор: Ибрагим Алиев

Отношения между Азербайджаном и Хорватией в последние годы демонстрируют поступательную динамику, и визит в Баку делегации во главе с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем стал очередным подтверждением углубляющегося сотрудничества между двумя странами. Прибывший 7 октября в Азербайджан с официальным визитом хорватский спикер провёл ряд встреч высокого уровня, которые ещё раз обозначили готовность Баку и Загреба расширять партнёрство как на двусторонней основе, так и в рамках международных институтов.

Уже 8 октября Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Хорватии. Отметив, что это его первый визит в Азербайджан, Яндрокович подчеркнул, что глубоко впечатлён красотой Баку. Далеко не секрет, что для зарубежных гостей современный облик азербайджанской столицы, её архитектура, динамика развития и уровень инфраструктуры становятся символом того, что Азербайджан представляет собой государство с серьёзными амбициями и ресурсами. Поэтому это был не просто "дежурный комплимент". В ходе встречи хорватский спикер также поздравил главу нашего государства с результатами, достигнутыми в Вашингтоне по продвижению мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Поздравления и оценки, прозвучавшие в Баку, подчёркивают, что хорватская сторона внимательно следит за трансформациями, происходящими на Южном Кавказе, и приветствует усилия Азербайджана по установлению устойчивого мира. Важным сигналом стало и то, что Гордан Яндрокович напомнил о существовании межпарламентских групп дружбы в обеих странах и акцентировал внимание на необходимости активизировать сотрудничество не только через эти группы, но и через профильные комитеты парламентов. Это свидетельствует о стремлении Загреба наполнить политический диалог конкретным содержанием.

Президент Ильхам Алиев отметил, что достигнутые договорённости с Арменией создают новые возможности для всего региона и укрепляют позиции Азербайджана как ключевого игрока. Глава государства выразил удовлетворение развитием отношений с Хорватией, подчеркнув, что они базируются на взаимной выгоде и открывают перспективы для долгосрочного сотрудничества в самых разных сферах.

На встрече также констатировали широкий потенциал взаимодействия в энергетике, инвестиционной и туристической областях. Как видим, Азербайджан и Хорватия намерены сотрудничать не только в традиционных секторах, но и расширять горизонты. Так, развитие туризма и образовательных обменов может стать новым направлением. Хорватия обладает богатым опытом в сфере туризма, а Азербайджан активно развивает свою инфраструктуру, что открывает пространство для обмена опытом и совместных проектов.

Отдельного упоминания заслуживает гуманитарное сотрудничество. Университеты двух стран уже имеют опыт взаимодействия, и стороны обсуждают новые формы академических обменов и совместных исследовательских проектов. Такие инициативы могут укрепить взаимопонимание на уровне молодёжи и интеллектуальной элиты, создавая прочный фундамент для будущих отношений.

Тем не менее, энергетика остаётся опорным направлением. Позже на совместной пресс-конференции со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой Гордан Яндрокович отметил, что SOCAR играет ключевую роль в поставках нефти в Хорватию, а сотрудничество в энергетике имеет стратегическое значение. При этом он обратил внимание, что страны добились роста товарооборота и имеют все основания рассчитывать на дальнейший прогресс.

Хорватский спикер также объявил, что очередное заседание совместной комиссии по развитию экономического сотрудничества состоится в Загребе в 2026 году. Он подчеркнул стремление к диверсификации торговли и расширению взаимодействия между компаниями двух стран. Проведённые ранее бизнес- и инвестиционные форумы в Баку и Загребе показали, что запрос на кооперацию велик не только со стороны политиков, но и бизнеса.

Сахиба Гафарова в своём выступлении отметила, что показатели взаимной торговли находятся на высоком уровне, а Азербайджан поставляет газ в десять стран Европы, включая Хорватию. Она подчеркнула, что деятельность совместной комиссии по содействию экономическому сотрудничеству приобретает особую актуальность, так как именно на этой площадке можно согласовывать новые проекты и инициативы в инвестиционной, культурной и туристической сферах.

Важный нюанс визита заключался в том, что стороны обсуждали не только двусторонние вопросы, но и координацию в международных институтах. Хорватия последовательно выступает за углубление взаимодействия Азербайджана с ЕС и НАТО, а это означает, что у Баку есть еще один партнёр, готовый отстаивать его интересы в европейских структурах. Такое сотрудничество даёт возможность Азербайджану эффективнее продвигать свою позицию и укреплять диалог с европейскими странами.

Отдельное внимание уделялось перспективам парламентской дипломатии. Участие комитетов и профильных групп в обсуждении конкретных инициатив делает связи устойчивыми и защищает их от политических колебаний. Это важный механизм, позволяющий переводить политические намерения в практические шаги и закреплять их на законодательном уровне.

Визит Гордана Яндроковича в Баку показал, что Азербайджан и Хорватия готовятся к новому этапу отношений. Если раньше основное внимание уделялось энергетике и торговле, то теперь всё чаще звучат темы образования, туризма и культуры. То есть партнёрство выходит за рамки прагматической экономики и приобретает комплексный характер.

Для Азербайджана это возможность укрепить связи с одним из членов ЕС, расширить рынки сбыта, привлечь инвестиции и укрепить позиции в Европе. Для Хорватии - шанс обеспечить энергетическую безопасность, выйти на рынок Южного Кавказа и стать связующим звеном между ЕС и регионом Каспия.

Именно поэтому встреча в Баку имеет не только символическое, но и практическое значение. Она показала, что обе стороны настроены на реальные шаги - от проведения совместных комиссий до организации культурных проектов и академических обменов. Всё это формирует основу для долгосрочного партнёрства, которое способно приносить результаты и Азербайджану, и Хорватии, и всей Европе.