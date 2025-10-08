Сотрудничество с Азербайджаном в энергосекторе имеет особое значение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал спикер парламента Хорватии Гордан Яндрокович на совместной пресс-конференции со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

"У Хорватии и Азербайджана есть основания быть довольными постоянно растущим общим товарооборотом. Сотрудничество в энергетическом секторе имеет особое значение. SOCAR играет очень важную роль в поставках сырой нефти в Хорватию", - отметил он.