На базе институтов при Министерстве науки и образования Азербайджана созданы публичные юрлица

Кабинет министров принял постановление "Об оптимизации деятельности научных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и образования Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно постановлению, при Министерстве науки и образования созданы следующие публичные юридические лица:

- Институт геологии на базе Института геологии и геофизики и Института нефти и газа;

- Институт географии на базе Института географии имени академика Гасана Алиева и Института почвоведения и агрохимии;

- Институт физики на базе Института физики и Института радиационных проблем;

- Институт химии на базе Института катализа и неорганической химии имени академика Муртузы Нагиева и Институт химии присадок имени академика Али Гулиева;

- Институт математики на базе Института систем управления и Института математики и механики;

- Институт ботаники на базе Института ботаники и Института дендрологии;

- Институт исследований живых систем на базе Института зоологии и Института физиологии имени академика Абдуллы Гараева;

- Институт молекулярной биологии на базе Института молекулярной биологии и биотехнологий, Института микробиологии и Института биофизики.

Институт полимерных материалов при Министерстве науки и образования передан в подчинение Сумгаитского государственного университета, Институт экологии и природных ресурсов (Гянджа), Институт биоресурсов (Гянджа), Институт аграрных проблем (Гянджа) и Ботанический сад (Гянджа) - Гянджинского государственного университета, Институт природных ресурсов (Нахчыван), Институт биоресурсов (Нахчыван) и Батабатская астрофизическая обсерватория (Нахчыван) - Нахчыванского государственного университета.