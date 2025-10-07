https://news.day.az/politics/1786319.html Туркменистан готов к активному сотрудничеству со странами ОТГ в стратегических сферах Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о готовности Туркменистана к активному сотрудничеству со странами Организации тюркских государств (ОТГ). Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом он сообщил в ходе выступления на 12-м саммите Совета глав государств ОТГ в Габале.
Туркменистан готов к активному сотрудничеству со странами ОТГ в стратегических сферах
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о готовности Туркменистана к активному сотрудничеству со странами Организации тюркских государств (ОТГ).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом он сообщил в ходе выступления на 12-м саммите Совета глав государств ОТГ в Габале.
"Туркменистан придает большое значение развитию многостороннего и двустороннего сотрудничества со странами Организации тюркских государств. Мы постоянно прилагаем усилия для укрепления взаимовыгодных связей, наполняя их новым содержанием и смыслом", - отметил Гурбангулы Бердымухамедов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре