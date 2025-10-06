Как рост мировых цен на золото влияет на внутренний рынок в Азербайджане?

Цены на золото на мировых рынках продолжают расти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, 6 октября на бирже Comex фьючерсы на золото с поставкой в декабре подорожали на 1% и превысили 3949 долларов за унцию. Это считается самым высоким уровнем цен на золото за всю историю наблюдений.

Как это влияет на внутренний рынок?

Влияние роста цен ощущается и на локальном рынке, что привело к сокращению числа покупателей. В СМИ появлялась информация о том, что в Центральном универмаге 21 предприниматель приостановил свою деятельность.

Руководство универмага опровергло эти сообщения. Там заявили, что опубликованная информация полностью ложная, и в этом году ни один предприниматель не прекращал работу.

Отметим, что на мировом рынке цена золота приближается к 4000 долларов. В стране же 1 грамм золота 999,9 пробы продается примерно по 205 манатов, золото 750 пробы - около 153 манатов, а 585 пробы - около 120 манатов.