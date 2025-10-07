https://news.day.az/politics/1786137.html В Габале проходит заседание Совета министров иностранных дел ОТГ - ФОТО В Габале проходит заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркоязычных государств (ОТГ). Как сообщает во вторник Day.Az, заседание проходит в рамках 12-го саммита Совета глав государств ОТГ, который также состоится в Габале. Новость обновляется
В Габале проходит заседание Совета министров иностранных дел ОТГ - ФОТО
В Габале проходит заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркоязычных государств (ОТГ).
Как сообщает во вторник Day.Az, заседание проходит в рамках 12-го саммита Совета глав государств ОТГ, который также состоится в Габале.
Новость обновляется
