Азербайджан выступил с заявлением на 222-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО

На пленарном заседании 222-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, проходящем в штаб-квартире организации, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев озвучил заявление нашей страны.

Как сообщает Day.Az, в заявлении была представлена информация об активной деятельности Азербайджана в ходе его четырехлетнего членства в Исполнительном совете. Было отмечено, что страна и впредь намерена активно участвовать в работе ЮНЕСКО.

Абдуллаев подчеркнул важность международной солидарности и многостороннего сотрудничества в связи с 80-летием принятия Устава ООН и Конституции ЮНЕСКО. В этом контексте он отметил усилия Азербайджана по укреплению мира, безопасности и сотрудничества в регионе, а также шаги, предпринятые для продвижения мирного процесса с Арменией. Особое внимание было уделено исторической встрече лидеров Азербайджана, США и Армении, состоявшейся 8 августа 2025 года в Вашингтоне.

Говоря о сотрудничестве между Азербайджаном и ЮНЕСКО, постоянный представитель подчеркнул значимость проектов, реализуемых в сфере качественного образования, инициатив в области науки и искусственного интеллекта, усиления роли женщин и молодежи в науке, а также продвижения межкультурного диалога.

В заявлении было подтверждено, что Азербайджан, оставаясь приверженным ценностям ЮНЕСКО, будет продолжать свою деятельность на пути укрепления международного мира.