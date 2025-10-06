Макрон прогулялся по Парижу после отставки Лекорню

Как ранее сообщалось, новый премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку.

Как передает Day.Az со ссылкой на BFMTV, после его отставки появились кадры, на которых президент Франции Эммануэль Макрон один прогуливается по Парижу.

Отмечается, что Макрон вышел на прогулку по улицам столицы спустя несколько часов после заявления Лекорню об уходе.

Комментируя видеосюжет, ведущий телеканала отметил: "Похоже, он разговаривает по телефону. Очевидно, что ему предстоит провести множество консультаций, и именно он в ближайшие часы примет решение - о назначении нового премьер-министра, роспуске парламента или проведении референдума".

Также напомним, что после отставки С. Лекорню, назначенного премьер-министром в начале сентября, во Франции прозвучали призывы к самому Эммануэлю Макрону уйти в отставку.