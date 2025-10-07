Некоторые дороги будут перекрыты в связи с III Играми стран СНГ

В день официального закрытия III Игр СНГ в Гяндже на некоторых улицах города будут введены ограничения движения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, 8 октября - в день проведения церемонии закрытия - движение транспорта будет полностью ограничено на следующих проспектах и улицах Гянджи:

проспект Гейдара Алиева - на пересечении с улицей Мухаммеда Физули;

проспект Ататюрка;

улица Тургута Озала - на пересечениях с улицами Бахрам-бека Ахундова, Фаига Неманзаде, Ильхама Музаффароглу и Чингиза Мустафаева.

Отмечается, что в связи с ограничением движения на проспекте Ататюрка, движение маршрутов №6 и №7 в день мероприятия будет организовано по проспекту Гейдара Алиева.

Также сообщается, что из-за ограничения движения маршрута №12 на проспекте Ататюрка его конечная остановка временно переносится с Гянджинского железнодорожного вокзала на улицу Билала Гахраманова.

Согласно информации, по проспекту Гейдара Алиева будут курсировать автобусы маршрутов №1, 4, 6, 7 и 8.

Зрители, прибывающие на церемонию закрытия, смогут воспользоваться общественным транспортом, проходящим вблизи городского стадиона Гянджи.