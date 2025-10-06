Сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру в Баку?

Согласно новым расчетам Центрального банка, чтобы купить квартиру в Баку на среднюю месячную зарплату, потребуется более 18 лет непрерывной работы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по мнению экономиста Эльданиза Амирова, хотя эта цифра может показаться многим противоречащей экономическим законам, на самом деле у нее есть вполне понятные экономические причины.

Эксперт отмечает, что в первую очередь массовый приток населения в крупные города, особенно в Баку, значительно повышает спрос на жилье. Это является одним из главных факторов, оказывающих давление на рост цен на рынке.

Еще одна ключевая причина связана с направлением капитала. В существующих условиях значительная часть получаемых средств направляется не в производство, экспорт или реальный сектор, а на рынок недвижимости. Иными словами, эти деньги не вовлекаются в оборот в сферах, создающих добавленную стоимость.

Экономист также указывает, что в ряде случаев покупатели регистрируют недвижимость не на себя лично, а на имя родственников или знакомых. В результате квартиры в некоторых жилых комплексах используются не для проживания, а как инструмент сохранения капитала.

В заключение эксперт подчеркивает, что рост цен на рынке жилья объясняется не нарушением экономических законов, а тем, что капитал не направляется в государственные или частные инвестиционные сферы. Нарушается естественная циркуляция капитала, вследствие чего квартиры все чаще приобретаются как средство сохранения богатства, а не для проживания.