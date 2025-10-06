https://news.day.az/society/1786020.html В Баку ограничат движение на этой дороге С 08:00 7 октября до 00:00 9 октября движение транспортных средств на боковой дороге Внешней кольцевой автодороги в районе Ясамал города Баку (участок от улицы Мехеммед Хиябани до проспекта Москва) будет частично ограничено в связи с проведением ремонтных работ.
В Баку ограничат движение на этой дороге
С 08:00 7 октября до 00:00 9 октября движение транспортных средств на боковой дороге Внешней кольцевой автодороги в районе Ясамал города Баку (участок от улицы Мехеммед Хиябани до проспекта Москва) будет частично ограничено в связи с проведением ремонтных работ.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Водителей просят быть внимательными при движении по указанному участку, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре