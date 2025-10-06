https://news.day.az/sport/1786105.html "Туран Товуз" продлил контракт с панамским защитником Футбольный клуб "Туран Товуз" продлил соглашение с защитником Родериком Миллером. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, с панамским футболистом подписан новый контракт по схеме 1+1 года. Миллер выступает за товузский клуб с сезона 2022/2023. За это время он провел 58 матчей и отметился 10 забитыми мячами.
"Туран Товуз" продлил контракт с панамским защитником
Футбольный клуб "Туран Товуз" продлил соглашение с защитником Родериком Миллером.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, с панамским футболистом подписан новый контракт по схеме 1+1 года.
Миллер выступает за товузский клуб с сезона 2022/2023. За это время он провел 58 матчей и отметился 10 забитыми мячами.
Отмечается, что прежний контракт 32-летнего игрока, выступающего также за сборную Панамы, был рассчитан до лета 2026 года. Новый договор позволит ему продолжить карьеру в составе "Туран Товуз" и укрепить оборонительную линию команды.
