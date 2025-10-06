"Туран Товуз" продлил контракт с панамским защитником

Футбольный клуб "Туран Товуз" продлил соглашение с защитником Родериком Миллером.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, с панамским футболистом подписан новый контракт по схеме 1+1 года.

Миллер выступает за товузский клуб с сезона 2022/2023. За это время он провел 58 матчей и отметился 10 забитыми мячами.

Отмечается, что прежний контракт 32-летнего игрока, выступающего также за сборную Панамы, был рассчитан до лета 2026 года. Новый договор позволит ему продолжить карьеру в составе "Туран Товуз" и укрепить оборонительную линию команды.