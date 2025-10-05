В США сделали заявление по ситуации в Газе

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в эфире NBC News, что война в Газе еще не закончилась, несмотря на то, что Израиль и ХАМАС согласились с частью плана американского президента Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, дипломат отметил, что определенную работу для окончания военных действий еще нужно проделать.

"Мы очень быстро узнаем, серьезен ХАМАС или нет, по тому, как пройдут эти технические переговоры с точки зрения логистики", - сообщил госсекретарь.

Он не назвал конкретные сроки освобождения заложников, но хочет, чтобы это произошло, как можно скорее.