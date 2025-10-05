Экс-чиновница США осудила Microsoft

Бывший председатель Федеральной торговой комиссии (FTC) США Лина Хан подвергла резкой критике корпорацию Microsoft после недавнего повышения стоимости подписки Game Pass.

Как передает Day.Az, об этом сообщает DTF.

Критика была высказана в публикации в социальной сети X. Заявление прозвучало на фоне увеличения цены подписки Game Pass Ultimate до $30. Хан охарактеризовала корпорацию как "слишком крупную, чтобы заботиться о клиентах".

По мнению экс-главы регулятора, за приобретением Activision Blizzard компанией Microsoft последовали существенные ценовые скачки и сокращение штата, что негативно отразилось на интересах как геймеров, так и разработчиков. Лина Хан отметила, что практика демонстрирует прямую корреляцию между усилением монополизации рынка и ростом расценок. Она подчеркнула, что доминирующие игроки, не опасаясь последствий, могут ухудшать условия для своих потребителей.

Примечательно, что именно под руководством Хан FTC инициировала судебный процесс, пытаясь заблокировать сделку Microsoft по покупке Activision Blizzard за $69 млрд. Регулятор тогда выражал опасения, что дальнейшая консолидация игровой индустрии нанесет ущерб конечным пользователям.