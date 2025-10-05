Президент Грузии пообещал ответные меры властей на попытку свержения власти

Вчерашние выборы в Грузии прошли в соответствии с высшими стандартами демократии и поблагодарил Центральную избирательную комиссию и её сотрудников за профессионализм.

Как передает Day.Az, об этом президент Грузии Михаил Кавелашвили сказал на брифинге, состоявшемся в администрации президента.

Он также поздравил партию "Грузинская мечта" с победой и поблагодарил все политические силы за мобилизацию избирателей.

Кавелашвили отдельно прокомментировал параллельную с выборами акцию в Тбилиси, охарактеризовав её как попытку свержения власти.

По его словам, в ходе акции имели место вандализм и призывы к насилию. Он связал действия организаторов с иностранными спецслужбами и пообещал жёсткий ответ властей.