Президент Грузии пообещал ответные меры властей на попытку свержения власти
Вчерашние выборы в Грузии прошли в соответствии с высшими стандартами демократии и поблагодарил Центральную избирательную комиссию и её сотрудников за профессионализм.
Как передает Day.Az, об этом президент Грузии Михаил Кавелашвили сказал на брифинге, состоявшемся в администрации президента.
Он также поздравил партию "Грузинская мечта" с победой и поблагодарил все политические силы за мобилизацию избирателей.
Кавелашвили отдельно прокомментировал параллельную с выборами акцию в Тбилиси, охарактеризовав её как попытку свержения власти.
По его словам, в ходе акции имели место вандализм и призывы к насилию. Он связал действия организаторов с иностранными спецслужбами и пообещал жёсткий ответ властей.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре