Триумф боксёров: Азербайджан взял третью золотую медаль на Играх СНГ

На III Играх СНГ проходят финальные поединки среди юношей-боксёров.

Как передает Day.Az, азербайджанский спортсмен Али Абаслы (52 кг) одержал победу над представителем Казахстана Эдиге Нуркожа и завоевал золотую медаль.

Напомним, ранее наши боксёры Гарддаш Рагимов (46 кг) и Али Алиев (48 кг) также выиграли финальные бои и принесли сборной Азербайджана золотые медали.