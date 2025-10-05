https://news.day.az/sport/1785771.html Триумф боксёров: Азербайджан взял третью золотую медаль на Играх СНГ На III Играх СНГ проходят финальные поединки среди юношей-боксёров. Как передает Day.Az, азербайджанский спортсмен Али Абаслы (52 кг) одержал победу над представителем Казахстана Эдиге Нуркожа и завоевал золотую медаль.
На III Играх СНГ проходят финальные поединки среди юношей-боксёров.
Как передает Day.Az, азербайджанский спортсмен Али Абаслы (52 кг) одержал победу над представителем Казахстана Эдиге Нуркожа и завоевал золотую медаль.
Напомним, ранее наши боксёры Гарддаш Рагимов (46 кг) и Али Алиев (48 кг) также выиграли финальные бои и принесли сборной Азербайджана золотые медали.
