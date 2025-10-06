В правилах проведения экзаменов в магистратуру возможны изменения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, на некоторых образовательных страницах в социальных сетях появилась информация о возможном переходе вступительных экзаменов в магистратуру в электронный формат.

Так какие же реальные изменения могут произойти в процессе поступления в магистратуру?

По словам эксперта в области образования Кямрана Асадова, в ближайшие годы ожидаются изменения в экзаменационной системе при приеме в магистратуру.

Что касается слухов о проведении экзаменов в электронном формате, в Государственном экзаменационном центре сообщили, что пока никаких конкретных решений по этому вопросу нет.

На данный момент проведение экзаменов в электронном формате не предусмотрено. Если же изменения будут внесены, о них сообщат как минимум за два года до вступления в силу.

