ЕС пригласит частный сектор для изучения возможностей инвестиций в Средний коридор

ЕС пригласит частный сектор для изучения возможностей инвестиций в Транскаспийский транспортный коридор.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказала в эксклюзивном интервью Trend еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос по итогам своего визита в Азербайджан в сентябре.

Кос отметила, что впервые за долгий период перспектива торговых маршрутов из Европы в Центральную Азию через Южный Кавказ становится реальностью.

"Мой визит в Азербайджан стал первым шагом в более широкой стратегии по соединению ЕС с Южным Кавказом и далее с Азией через Черноморский регион. Мы хотим укрепить связи с Азербайджаном, развивая транспортную, энергетическую и цифровую инфраструктуру, с учетом перспектив Центральной Азии. У ЕС есть позитивная программа для Азербайджана: конкретные предложения по стимулированию экономического развития и устойчивого роста. Это приносит значительные экономические, политические и стратегические выгоды для Азербайджана, которые имеют ключевое значение для развития Среднего коридора. В этом контексте Азербайджан является ключевым партнёром на Транскаспийском транспортном коридоре", - заявила она.

Еврокомиссар подчеркнула, что Европа и Азербайджан разделяют интерес в обеспечении успешности работы коридора.

"В ближайшие месяцы мы конкретизируем эти намерения: 9-10 октября в Брюсселе пройдёт второй форум "Глобальные ворота" (Global Gateway), а 20 октября мы проведём министерскую встречу по безопасности и транспортной связности между регионами. До конца года мы также пригласим частный сектор для изучения возможностей инвестиций в Транскаспийский транспортный коридор", - добавила Кос.