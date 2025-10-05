Тайфун "Матмо" привел к затоплению улиц в Китае

Тайфун "Матмо" затопил улицы в поселке Пуцянь города Вэньчан острова Хайнань в Китае.

Как передает Day.Az, данных о пострадавших нет, пишет "Синьхуа".

По данным СМИ, штормовой нагон вызвал обратный поток морской воды, которая перелилась через дамбу и затопила улицы. Первые этажи домов и магазинов теперь под водой уровнем до полуметра. В ряде районов зафиксировали перебои с электричеством и водоснабжением.

Полицейский пункт недалеко от побережья серьезно поврежден, узнали журналисты. Так, первый этаж затопило, испортилась офисная техника.

Уточняется, что на месте работают спасатели. Сотрудники экстренных служб проводят необходимые проверки и оценку ситуации, эвакуацию людей и расчистку дорог в затопленной зоне для ликвидации последствий.