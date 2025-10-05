Задержанную в Израиле шведскую активистку Грету Тунберг посадили в камеру с клопами.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на электронное письмо чиновника, посетившего Тунберг в тюрьме, которое МИД Швеции направил близким активистки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Посольству удалось встретиться с Гретой, - цитирует издание письмо чиновника. - Она сообщила об обезвоживании. Она получает недостаточное количество воды и пищи".

По его словам, Грета сообщала, что в камере у нее появилась сыпь, которая, как она подозревает, вызвана наличием там клопов. Активистка также добавила, что в течение долгого времени сидела на твердых поверхностях.

Еще один задержанный Израилем активист сообщил посольству другой страны, что видел, как Тунберг заставляли держать некие флаги и при этом фотографировали.